«Газпром» передумал признавать «победу» Украины

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что его слова об отказе компании оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» интерпретировали неверно. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, российская сторона действительно не будет подавать апелляцию. Вместе с тем топ-менеджер напомнил, что арбитраж уже рассматривает апелляцию на промежуточное решение по контракту на поставку газа Украине.

«Вчера было сказано, что нового оспаривания не будет. Но мы не отзываем нашу апелляцию по промежуточному решению. Более того, выход окончательного решения означает, что в рамках первоначальной апелляции будут сделаны необходимые уточнения на основе принятого окончательного решения», — рассказал Медведев.

Материалы по теме Поток ненависти Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе

Подробностей апелляционного заявления представитель «Газпрома» не раскрыл, уточнив, что оно не затронет подтвержденную судом сумму долга за газ. «Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере», — сказал Медведев, отметив, что присужденную сумму долга «Нафтогаз» пока не выплатил. Каждый день просрочки долга стоит Украине 600 тысяч долларов.

Медведев 15 января, отвечая на вопрос о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража, заявил: «Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?»

Решение международного арбитража было оглашено 22 декабря. По итогам обе стороны объявили о победе друг над другом. «Газпром» требовал более 50 миллиардов долларов за нарушение правила «бери или плати», однако суд это требование отклонил. Украинская сторона настаивала на отмене этого условия, а также на пересмотре стоимости газа по рыночным ценам — это требование было удовлетворено частично.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!