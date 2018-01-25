Украина засекретила решение международного суда по спору с «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» засекретила решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» о поставках российского газа. Об этом в четверг, 25 января, сообщает агентство «Украинские новости».

Это сделано, чтобы не дать «Газпрому» повод отказаться от исполнения решения, объяснили в «Нафтогазе».

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Судебный текст содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, но в самом договоре прописано, что эти сведения конфиденциальны.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение», — отметили в «Нафтогазе».

Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом» в декабре 2017 года. По итогам обе стороны объявили о победе друг над другом. «Газпром» требовал более 50 миллиардов долларов за нарушение правила «бери или плати», однако суд это требование отклонил. Украинская сторона настаивала на отмене этого условия, а также на пересмотре стоимости газа по рыночным ценам — это требование было удовлетворено частично.

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