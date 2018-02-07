Украина объявила сроки возобновления покупки российского газа

«Нафтогаз» планирует возобновить закупки российского газа в марте, сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев. Его слова в среду, 7 февраля, приводит УНИАН.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение [Стокгольма] в части контракта купли-продажи», — объяснил Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го в рамках спора «Нафтогаза» с «Газпромом» снизил годовой объем закупок для украинской компании до 5 миллиардов кубометров. В этих объемах «Нафтогаз» обязан закупать российский газ начиная с 2018 года. Также суд обязал выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов за уже поставленное топливо.

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В середине января Коболев назвал привлекательной цену российского топлива, которую после решения суда обязан будет установить «Газпром». Арбитраж обязал российскую компанию снизить стоимость тысячу кубометров газа для Украины с 485 до 352 долларов.

«Нафтогаз» и «Газпром» обменялись исками в Стокгольмском арбитраже в 2014 году. С 2015-го Украина не закупала российский газ.

Изначально «Газпром» планировал вернуть деньги за нарушение правила «бери или плати», без учета пеней и штрафов эта сумма оценивалась в 37 миллиардов долларов, затем она выросла до 50 миллиардов. Эти требования отклонили. Украинская сторона настаивала на отмене этого правила и пересчете цены на газ в соответствии с рыночными.

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