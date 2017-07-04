В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что лидер запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Роман Шухевич не сотрудничал с нацистами. Такие сведения содержатся в опубликованных архивных документах, утверждается в сообщении СБУ в Facebook.

«Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу Тараса Чупринки (подпольная кличка Шухевича — прим. «Ленты.ру»), но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами», — говорится в пресс-релизе. На странице СБУ в Facebook также опубликованы копии неких документов, который, как утверждается, принадлежали советским органам госбезопасности.

Документы из архивов СБУ были опубликованы к 110-й годовщине со дня рождения лидера УПА.

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В июне окружной административный суд Киева запретил властям украинской столицы подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути. Гражданский процесс против мэрии Киева инициировали общественные организации «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа». Они потребовали признать действия Киевсовета незаконными.

Ранее в том же месяце руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, что прославление УПА и Шухевича препятствует соседней Польше предъявить претензии на территории, включенные в состав Украины в 1939 году.

Шухевич являлся лидером УПА, в годы Великой Отечественной войны занимал должности заместителя командира батальона «Нахтигаль» вермахта и 201-го полицейского охранного батальона.