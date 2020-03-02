Увеличилось число жертв коронавируса в Китае

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, при этом более 44 тысяч человек выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч. Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй.

По последним данным, в этом регионе зарегистрировано более 67 тысяч случаев заражения, 2803 человека умерли, а выздоровели порядка 33,7 тысячи пациентов.

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Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмониию, может выйти из-под контроля. Спустя несколько дней ВОЗ подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого.

На данный момент в мире зафиксировано более 88,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего умерли более 3 тысяч пациентов, а вылечились — более 45 тысяч. Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года.

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