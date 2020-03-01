ВОЗ подняла уровень опасности распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности международного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до очень высокого. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмониию, может выйти из-под контроля.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 85,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, примерно 39,7 тысяч — вылечились.

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