На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в правительстве, передает «Страна.ua».

Вирус выявили в Черновцах у мужчины, вернувшегося на машине из Евросоюза вместе с женой. После появления симптомов они оба были «самоизолированы» и сдали анализы. Всего 2 марта сообщалось, что на Украине коронавирус подозревают у четырех человек.

«Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — заверил Ляшко.

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Пациент с коронавирусом госпитализирован. Он контактировал с небольшим числом людей. «Они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — добавил Ляшко. Украинские власти связываются со странами, в которых побывала супружеская пара.

В России коронавирус выявили у шестерых человек. Первыми были двое граждан Китая, которые поместили в карантин в Чите и Тюмени и выписали еще в конце февраля. Трое россиян были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, они находятся на лечении. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

В мире коронавирусом заразились 90 тысяч человек, три тысячи умерли.

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