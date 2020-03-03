На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в правительстве, передает «Страна.ua».
Вирус выявили в Черновцах у мужчины, вернувшегося на машине из Евросоюза вместе с женой. После появления симптомов они оба были «самоизолированы» и сдали анализы. Всего 2 марта сообщалось, что на Украине коронавирус подозревают у четырех человек.
«Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы», — заверил Ляшко.
Пациент с коронавирусом госпитализирован. Он контактировал с небольшим числом людей. «Они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции», — добавил Ляшко. Украинские власти связываются со странами, в которых побывала супружеская пара.
В России коронавирус выявили у шестерых человек. Первыми были двое граждан Китая, которые поместили в карантин в Чите и Тюмени и выписали еще в конце февраля. Трое россиян были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, они находятся на лечении. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.
В мире коронавирусом заразились 90 тысяч человек, три тысячи умерли.