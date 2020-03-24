В Армении объявили беспрецедентное ужесточение мер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации объявил о беспрецедентном ужесточении мер в рамках режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В стране вводятся ограничения на свободное передвижение: при выходе из дома граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карточку, а также специальную анкету, в которой должны быть сформулированы цели пребывания на улице.

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Пашинян подчеркнул, что комендатура будет строго следить за передвижениями по улицам. В своем обращении он попросил жителей не собираться в группы более двух человек.

«Как минимум на неделю будут закрыты все кафе и рестораны. Закроются предприятия, которые не занимаются производством жизненно важных продуктов. Будут открыты только аптеки, банки и продуктовые магазины. И с 10 до 12 часов продуктовые магазины будут обслуживать только людей старше 65 лет», — заявил премьер.

16 марта в Армении был введен режим ЧП, который продлится как минимум до 14 апреля. По последним данным, в стране заразилось коронавирусом 249 человек. Изолированы 868 граждан, еще почти для 2,5 тысяч жителей Армении установлен режим домашнего карантина.

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