В Армении объявили беспрецедентное ужесточение мер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации объявил о беспрецедентном ужесточении мер в рамках режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
В стране вводятся ограничения на свободное передвижение: при выходе из дома граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карточку, а также специальную анкету, в которой должны быть сформулированы цели пребывания на улице.
Пашинян подчеркнул, что комендатура будет строго следить за передвижениями по улицам. В своем обращении он попросил жителей не собираться в группы более двух человек.
«Как минимум на неделю будут закрыты все кафе и рестораны. Закроются предприятия, которые не занимаются производством жизненно важных продуктов. Будут открыты только аптеки, банки и продуктовые магазины. И с 10 до 12 часов продуктовые магазины будут обслуживать только людей старше 65 лет», — заявил премьер.
16 марта в Армении был введен режим ЧП, который продлится как минимум до 14 апреля. По последним данным, в стране заразилось коронавирусом 249 человек. Изолированы 868 граждан, еще почти для 2,5 тысяч жителей Армении установлен режим домашнего карантина.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения