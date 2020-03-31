Парламент Армении отклонил закон о слежке за гражданами из-за коронавируса

Парламент Армении не смог принять во втором чтении законопроект о слежке за гражданами во время режима чрезвычайного положения (ЧП), введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщает News.am.

Принятие поправок заблокировала оппозиция. Партии «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» отказались участвовать в голосовании, правящий блок «Мой шаг» не смог обеспечить кворум: в зале находились 65 его депутатов, то есть меньше половины от необходимого числа.

Отклоненный законопроект предусматривал, что во время ЧП, объявленного в связи с пандемией, власть сможет отслеживать местоположение и передвижения граждан, их интернет-соединения, контакты, связанные с ними телефонные номера и длительность звонков. Для этого пользователи должны будут установить специальное приложение. Если они откажутся это сделать, то будут изолированы.

По последним данным, в Армении зарегистрированы 532 случая заражения коронавирусом. Три пациента скончались, 30 выздоровели.

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