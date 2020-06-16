В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Сообщается, что мероприятие отменили в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.
Ранее сообщалось, что отменить парад Победы решили более десяти российских регионов. В Кремле к данным решениям отнеслись с пониманием.
Глава государства Владимир Путин объявил день проведения парада выходным. Накануне в Москве состоялась первая репетиция парада Победы, который 9 мая был отменен из-за коронавируса.
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