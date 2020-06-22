Россияне смогут провести собственный парад Победы в приложении от диджитал-студии Sorted. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С помощью «Парад Победы AR» детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники пройдут у пользователей дома или на улице.

«В приложении вы найдете ту самую технику, которая каждый год появляется на Красной площади, включая новейшие образцы — танк "Армата", истребитель Су-35С, БМП "Курганец" и семейство бронеавтомобилей "Тайфун" с подробными характеристиками», — говорится в описании. По мнению разработчиков, управление виртуальными машинами доставит удовольствие и ребенку, и взрослому.

В приложении также можно проверить свои знания и пройти мини-игру, посвященную победе в войне и героям. Приложение доступно для скачивания на Apple iOS (также в облегченной версии) и Android (легкая версия без AR).

На 24 июня запланировано проведение парада Победы на Красной площади в Москве, парады пройдут и в других регионах.

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