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В США приняли включающий миллиарды долларов помощи Украине законопроект

В США приняли включающий 12,4 миллиарда долларов помощи Украине законопроект

Фото: Pixabay

Сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Инициативу поддержали более 60 законодателей, что было необходимо для ее утверждения. Голосование продолжается.

Проект закона должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. Иначе случится шатдаун – ряд федеральных ведомств с понедельника, 3 октября, будут вынуждены приостановить свою работу.

Ранее Украина получила от Европейского союза помощь на 500 миллионов евро. Отмечается, что Киев получил полумиллиардный грант в рамках «контракта по развитию государства и усилению устойчивости». Средства планируют направить на финансирование социальных и гуманитарных расходов украинского бюджета.

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Марина Совина
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