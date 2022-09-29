Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина получила грант на полмиллиарда евро от ЕС

Минфин Украины заявил о получении помощи от ЕС на полмиллиарда евро

Фото: Olivier Matthys / AP

Украина получила от Европейского союза (ЕС) помощь на 500 миллионов евро. Об этом заявила пресс-служба Министерства финансов республики.

Отмечается, что Киев получил полумиллиардный грант в рамках «контракта по развитию государства и усилению устойчивости». Средства планируют направить на финансирование социальных и гуманитарных расходов украинского бюджета.

«Часть средств направят на продовольственную безопасность и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу», — добавили в Минфине.

Ранее стало известно, что США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи. По данным источников Reuters, речь идет о поставках на сумму в один миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле анонсировали подписание договоров о присоединении новых территорий
Раскрыты детали нового российского мегапроекта
В России высказались о мобилизации спортсменов
Германия потратит до 200 миллиардов евро на борьбу с ростом цен на газ
Украина получила грант на полмиллиарда евро от ЕС
Вышел трейлер фильма по мотивам суда между Деппом и Херд
Переписка с незнакомцем обошлась несовершеннолетнему москвичу в миллионы рублей
Кадыров заявил о спасении чеченскими командирами российского бойца из плена ВСУ
Американский самолет-разведчик начал нарезать круги в небе над Калининградом
Россияне бросились скупать военное снаряжение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.