Украина получила грант на полмиллиарда евро от ЕС

Минфин Украины заявил о получении помощи от ЕС на полмиллиарда евро

Украина получила от Европейского союза (ЕС) помощь на 500 миллионов евро. Об этом заявила пресс-служба Министерства финансов республики.

Отмечается, что Киев получил полумиллиардный грант в рамках «контракта по развитию государства и усилению устойчивости». Средства планируют направить на финансирование социальных и гуманитарных расходов украинского бюджета.

«Часть средств направят на продовольственную безопасность и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу», — добавили в Минфине.

Ранее стало известно, что США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи. По данным источников Reuters, речь идет о поставках на сумму в один миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.