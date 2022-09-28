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Стало известно о подготовке США военной помощи Украине еще на миллиард долларов

Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства утверждают, что речь идет о поставках на сумму в один миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.

Предыдущий пакет американской помощи Украине включал боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. Всего на эти цели было выделено 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

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Марина Совина
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