Конгрессу США предрекли раскол из-за идеи поставок оружия Киеву

WSJ заявила, что помощь Украине может прекратиться после выборов в конгресс США в ноябре

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Такое развитие ситуации предрекли в The Wall Street Journal.

Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

«Многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее (помощь Украине — прим. «Ленты.ру») деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной», — объясняется в статье.

При этом, как утверждают авторы материала, члены демократической партии в конгрессе и администрации Байдена «стараются работать быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Киева до конца года».

Ранее в сентябре США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Кроме того, Киев получит артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. Общая сумма переданных вооружений в рамках данного пакета помощи составила 600 миллионов долларов.