Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Конгрессу США предрекли раскол из-за идеи поставок оружия Киеву

WSJ заявила, что помощь Украине может прекратиться после выборов в конгресс США в ноябре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Такое развитие ситуации предрекли в The Wall Street Journal.

Как уточняется, на выборах в конгресс США, которые пройдут уже в ноябре 2022 года, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

«Многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее (помощь Украине — прим. «Ленты.ру») деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной», — объясняется в статье.

При этом, как утверждают авторы материала, члены демократической партии в конгрессе и администрации Байдена «стараются работать быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Киева до конца года».

Ранее в сентябре США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Кроме того, Киев получит артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. Общая сумма переданных вооружений в рамках данного пакета помощи составила 600 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В российском регионе сообщили о завершении мобилизации
Под Парижем загорелся старейший рынок страны
В Херсоне заявили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Раскрыта судьба «лежачего небоскреба» на юге Москвы
Трасс заподозрили в растрате госсредств Великобритании
В Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов
Назван способ узнать информацию о брони работников в связи с мобилизацией
Тепляковы сообщили о подготовке третьего ребенка к аттестации
Конгрессу США предрекли раскол из-за идеи поставок оружия Киеву
В ФРГ призвали запретить гражданам ЕС занимать посты в госкомпаниях России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.