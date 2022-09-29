В США заявили о создании в Германии командного центра по поддержке Украины

NYT: Пентагон намерен создать в Германии командный центр по управлению поддержкой Украины

Пентагон намерен разместить в Германии командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу (ЕС) и НАТО, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах.

Издание отметило, что министерство обороны тщательно следит за тем, как американская сторона и союзники по Североатлантическому альянсу тренируют и снабжают украинских военных. «Создание центра отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации Джо Байдена по поддержке Украины», — подчеркнул автор.

План представил глава европейского командования США и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Согласно проекту, центр для контроля и управления мерами поддержки Украины будет находиться под единым командованием американского генерала. Он, в свою очередь, будет подчиняться напрямую Каволи.

В рамках миссии планируют задействовать порядка 300 человек. Их разместят в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.

Ранее главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что США должны прекратить участие в конфликте на Украине, поскольку политика расширения НАТО на восток была изначально ошибочной.