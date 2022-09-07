В США назвали ошибкой помощь Украине

ТАС: журналист Бьюкенен назвал ошибочными политику расширения НАТО и помощь США Украине

США должны прекратить участие в конфликте на Украине, поскольку политика расширения НАТО на восток была изначально ошибочной. Об этом заявил главный редактор The American Conservative Патрик Бьюкенен.

«Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию», — пишет журналист в своей статье.

Он назвал помощь Киеву со стороны США ошибкой. Как считает Бьюкенен, именно действия Вашингтона вызвали новый виток холодной войны с Москвой. По его мнению, попытки «победить и унизить» Россию не принесут американцам мира и покоя. «Может, нам следует положить этому конфликту конец?» — задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США почти 12 миллиардов — 11,7 миллиардов долларов — на летальные вооружения и бюджетную помощь Киеву. Администрация президента США надеется получить деньги в первом квартале 2023 года.

Вашингтон регулярно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.