Названа сумма полученной Киевом от партнеров с февраля финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль: с февраля Киев получил от партнеров $17,5 млрд финансовой помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал полученную Киевом от партнеров сумму финансовой помощи. По его словам, опубликованным в Telegram-канале, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов.

Политик поблагодарил международное сообщество за оказанную поддержку и заявил, что эти средства позволяют обеспечивать экономическую устойчивость государства.

«Также ожидаем еще 8 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС в течение следующих месяцев», — добавил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 2,98 миллиарда долларов. Полученные от Вашингтона деньги Киев планирует потратить на военные расходы.

