Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названа сумма полученной Киевом от партнеров с февраля финансовой помощи

Премьер Украины Шмыгаль: с февраля Киев получил от партнеров $17,5 млрд финансовой помощи
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: @Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал полученную Киевом от партнеров сумму финансовой помощи. По его словам, опубликованным в Telegram-канале, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов.

Политик поблагодарил международное сообщество за оказанную поддержку и заявил, что эти средства позволяют обеспечивать экономическую устойчивость государства.

«Также ожидаем еще 8 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС в течение следующих месяцев», — добавил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 2,98 миллиарда долларов. Полученные от Вашингтона деньги Киев планирует потратить на военные расходы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
В Польше предложили изменить механизм формирования цен на энергоресурсы
Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Глава «Газпрома» обсудил с Молдавией дальнейшие поставки газа
Российская девушка-боец подписала контракт с UFC
Разведчик рассказал о незнании Байдена ситуации на Украине
Названа сумма полученной Киевом от партнеров с февраля финансовой помощи
Вероятность выдачи Францией политического убежища для военного из России оценили
Минпромторг допустил остановку производства запчастей для вагонов в России
В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.