Белый дом запросит почти 12 миллиардов долларов на оружие для Киева

Белый дом запросит у Конгресса США $11,7 млрд на летальные вооружения для Киева

Белый дом запросит у Конгресса США почти 12 миллиардов — 11,7 миллиардов долларов — на летальные вооружения и бюджетную помощь Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о сроке в первый квартал 2023 года. Кроме того, американские власти запросят у правительства 2 миллиарда долларов для снижения цен на топливо.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

При этом советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки помощи Европы Киеву, особенно раскритиковав так называемую «традиционную Европу» (то есть, Германию, Францию и Италию). Он оказался недоволен «оперативностью принятия их решений» и отметил, что эти страны слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению с Соединенными Штатами.