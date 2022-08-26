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Украина раскритиковала Европу за медлительность

Советник офиса Зеленского Подоляк: Европа слишком медленно отправляет помощь Украине

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки помощи Европы Киеву. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Hill.

Подоляк в особенности раскритиковал так называемую «традиционную Европу», указав на Германию, Францию и Италию. Он оказался недоволен «оперативностью принятия их решений» и отметил, что эти страны слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению с Соединенными Штатами.

По словам Подоляка, Европе стоит последовать примеру Вашингтона.

Ранее 19 августа стало известно о новом пакете военной помощи США Украине стоимостью до 775 миллионов долларов. В этот раз Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.

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Татьяна Антоненко
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