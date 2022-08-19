США предоставят военную помощь Украине стоимостью до 775 миллионов долларов

Пентагон заявил, что предоставит военную помощь Украине стоимостью 775 миллионов долларов

США предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью до 775 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В этот раз Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.

Сообщается, что система поражения радаров Harm уже прошла интеграцию с украинскими истребителями. Кроме того, в Пентагоне заявили, что рассматривают варианты передачи Киеву новых видов оружия, чтобы переломить в его пользу ситуацию в вооруженном конфликте.

Ранее уже сообщалось, что Украина тайно получила от США высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров.