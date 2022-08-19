Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предоставят военную помощь Украине стоимостью до 775 миллионов долларов

Пентагон заявил, что предоставит военную помощь Украине стоимостью 775 миллионов долларов

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью до 775 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В этот раз Вашингтон передаст Киеву комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.

Сообщается, что система поражения радаров Harm уже прошла интеграцию с украинскими истребителями. Кроме того, в Пентагоне заявили, что рассматривают варианты передачи Киеву новых видов оружия, чтобы переломить в его пользу ситуацию в вооруженном конфликте.

Ранее уже сообщалось, что Украина тайно получила от США высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Школьница на мотоцикле протаранила окно дома в Ленобласти
В Запорожской области примут меры после взрыва на ЛЭП
Блогерша раскрыла лайфхаки по выбору джинсов для девушек с полными животами
Врач назвала опасные последствия частого использования капель в нос
Продюсер популярного шоу на Первом канале высказался о его возвращении в эфир
Рецидивист забил до смерти россиянку и попал под следствие
Черноморский флот России получит 12 кораблей и судов в 2022 году
Названа цель атаки на ЛЭП в Мелитополе
Известный российский актер назвал Москву отнимающим душу городом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.