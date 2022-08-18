Business Insider: США тайно передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

США тайно передали Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров. Об этом сообщает Business Insider.

Информация о разрушающих радары ракетах на Украине появилась в начале августа. О них заявили российские блогеры, обнаружившие фрагменты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), которые якобы поразили российский зенитно-ракетный комплекс на Украине. Пентагон вскоре подтвердил, что HARM поставлялись Киеву.

Отмечается, что наличие AGM-88 создает проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов, а также для противобатарейных радаров, используемых для обнаружения украинской артиллерии, включая реактивные системы залпового огня американского производства. Однако, по мнению газеты, преимущество Украины, вероятно, будет временным, «поскольку российские военные адаптируются».

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон передал Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Количество переданных Киеву ракет, предназначенных для уничтожения радаров, не называлось. Отмечалось, что передача AGM-88 HARM украинской стороне началась не в рамках последнего пакета военной помощи, а ранее.

По словам Каля, это оружие предназначено для запуска с самолета, а не наземной установки. С этой целью AGM-88 HARM могли быть адаптированы для запуска с истребителей советского производства.