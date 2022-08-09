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Пентагон подтвердил отправку на Украину ракет AGM-88 HARM

Пентагон подтвердил, что США отправили Украине партию противорадиолокационных ракет

Фото: Reuters

Пентагон передал Украине партию противорадиолокационных ракет AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Отправку оружия подтвердил заместитель министра обороны США Колин Каль. Об этом сообщает The Drive.

Количество переданных Киеву ракет, предназначенных для уничтожения радаров, не называется. Отмечается, что передача AGM-88 HARM украинской стороне началась не в рамках последнего пакета военной помощи, а ранее.

По словам Каля, это оружие предназначено для запуска с самолета, а не наземной установки. Издание допускает, что с этой целью AGM-88 HARM могли быть адаптированы для запуска с истребителей советского производства.

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Также The Drive не исключает, что Вашингтон передал Киеву советские противорадиолокационные ракеты Х-31 или Х-58, которые совместимы с оставшимися у Украины боевыми самолетами.

В августе «Военный обозреватель» в своем Telegram-канале сообщил, что на Украине впервые найдены обломки авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

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Иван Потапов
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