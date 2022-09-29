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Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины

Верховный представитель ЕС Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию заплатить за восстановление Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Самое важное — подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это», — сказал Боррель, заявив о необходимости перестроить «структуру безопасности в Европе», однако для этого необходимо закончить войну.

Также верховный представитель ЕС считает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет сложно сесть за стол переговоров с властями России.

Ранее МИД Украины обратился к ЕС, НАТО и странам Группы семи (G7) с просьбой увеличить военную помощь в связи с завершением референдумов о присоединении к России, проведенных в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР) и в Херсонской и Запорожской областях.

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Марина Совина
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