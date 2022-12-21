Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон

Белый дом подтвердил визит президента Украины Зеленского в Вашингтон 21 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 21 декабря, подтвердили на официальном сайте Белого дома.

«По приглашению президента [США Джо] Байдена президент Зеленский завтра посетит Вашингтон, округ Колумбия, и у него будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм [для участия в совместном заседании Конгресса]. Тем самым этот визит подчеркнет неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине», — сказано в заявлении.

Уточняется, что украинский лидер также встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего он сможет выступить перед прессой.

Ранее сообщалось, что глава Украины уже вылетел в Вашингтон. Подчеркивается, что это его первая зарубежная поездка с момента начала военного конфликта.