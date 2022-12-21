Кремль отреагировал на поездку Зеленского в Вашингтон

Песков заявил, что у Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон

У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Так на это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Также Песков добавил, что российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.

Ранее один из представителей Белого дома заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон является полноценным сигналом для российского лидера Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.

21 декабря журнал Politico сообщил, что Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы попросить у американских властей предоставить Киеву оружие большей дальности, способное отражать удары российской армии. Соединенные Штаты пока не готовы предоставить их Киеву: в Белом доме считают, что отправка ракет большой дальности может спровоцировать обострение конфликта.