Псаки назвала причину поездки Зеленского в США

Экс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила визит Зеленского снижением поддержки в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского США связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.

«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась», — написала Псаки, ныне работающая на американском телеканале MSNBC. По ее словам, Зеленский попытался «продать» конгрессу и американскому обществу идею спасения Украины.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине.

21 декабря украинский президент отправился в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего сможет выступить перед прессой.

В Белом доме назвали приезд Зеленского полноценным сигналом для президента России Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США, а российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.