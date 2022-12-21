Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 21 декабря 2022Мир

Псаки назвала причину поездки Зеленского в США

Экс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила визит Зеленского снижением поддержки в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского США связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.

«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась», — написала Псаки, ныне работающая на американском телеканале MSNBC. По ее словам, Зеленский попытался «продать» конгрессу и американскому обществу идею спасения Украины.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине.

21 декабря украинский президент отправился в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего сможет выступить перед прессой.

В Белом доме назвали приезд Зеленского полноценным сигналом для президента России Владимира Путина и союзников Киева о том, что США намерены поддерживать Украину.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США, а российские власти не ожидают изменения риторики сторон в более позитивном ключе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Ранее судимый бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото
Названы самые популярные у туристов города
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
«Одноклассники» представили масштабное обновление
Преследователем сына Илона Маска оказался сумасшедший курьер с шифровками Граймс
Открытие сезона на «Розе Хутор» отложили из-за аномального тепла
Псаки назвала причину поездки Зеленского в США
Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале
Названа лучшая игра года на PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.