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13:14, 19 сентября 2023Мир

Еще одна страна запретила импорт украинского зерна

Премьер Хорватии заявил, что страна не будет закупать украинское зерно

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет закупать украинское зерно, однако предоставит свою территорию для его транзита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция и желание Хорватии — быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы», — рассказал премьер-министр.

Дополнительно сообщается, что хорватская сторона предлагала Украине варианты транзита зерна по железной дороге страны, речному маршруту через Дунай и через Адриатическое море, однако о договоренностях по данному вопросу информации нет.

Ранее Польша пригрозила ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт. Министр развития и технологий страны Вальдемар Буда пообещал, что польские фермеры «могут быть спокойны». Правительство защитит их интересы и продлит запрет на ввоз зерна.

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    Максим Габриелян
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