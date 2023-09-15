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12:39, 15 сентября 2023Мир

Польша пригрозила ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно

Министр Буда: Польша может ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Польша может ввести бессрочное эмбарго на ввоз украинского зерна, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на импорт. Об этом заявил министр развития и технологий страны Вальдемар Буда, передает Polska Agencja Prasowa.

На вопрос журналистов о том, готова ли Польша ввести бессрочное эмбарго в случае отказа ЕК продлить запрет на ввоз, он ответил утвердительно. Министр заявил, что в полночь на 16 сентября Варшава опубликует свое решение по этому поводу.

Также Буда пообещал, что польские фермеры «могут быть спокойны». Правительство защитит их интересы и продлит запрет на ввоз зерна.

Ранее стало известно, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 октября продлят запрет на ввоз украинского зерна, если это ограничение не продлят власти Евросоюза.

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    Александр Слабиев
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