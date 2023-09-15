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11:45, 15 сентября 2023Мир

Несколько стран решили продлить запрет на ввоз украинского зерна

Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна

Фото: Carlos Castro / Globallookpress.com

Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 октября продлят запрет на ввоз украинского зерна, если это ограничение не продлят власти Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.

Он напомнил, что запрет на импорт украинского зерна истекает 15 сентября, а «брюссельские бюрократы» не хотят его продлевать. Поэтому если этого не сделают власти Евросоюза, то четыре страны это сделают сообща на основе собственных решений.

Также Орбан обвинил власти Евросоюза в том, что они «обманули» граничащие с Украиной страны, чтобы они открыли границы для украинского зерна с целью обеспечения продовольствием африканских стран. Но в Африку зерно так и не попало, зато разрушило центральноевропейский рынок продовольствия.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Варшава считает недостаточным продление эмбарго на ввоз зерна с Украины на два месяца. В Польше ждут от Европейской комиссии каких-то системных решений.

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    Александр Слабиев
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