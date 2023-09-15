Польша заявила о недостаточности продления эмбарго на зерно с Украины

Польша заявила о недостаточности продления эмбарго на ввоз зерна с Украины

Польша сочтет недостаточным продление эмбарго на ввоз зерна с Украины на два месяца и ждет от Европейской комиссии системных решений. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус в интервью радио RMF24.

«Мы должны урегулировать это на будущее. Нужны инструменты для будущего сотрудничества между Украиной и ЕС», — заявил министр.

Телус также отметил, что в случае отказа Европейского союза продлевать запрет на ввоз зерна Польша примет меры.

Ранее во время заседания Координационной платформы по украинскому экспорту Украина обвинила Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна, поскольку Варшава установила ветконтроль. «Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — уточнил дипломат Евросоюза. Он рассказал, что Киев считает, будто ветеринарный контроль призван затормозить прохождение продукции на пограничных переходах, время простоя составляет до 12 дней.