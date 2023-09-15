RMF: Украина обвинила Польшу в препятствовании транзиту зерна из-за ветконтроля

Во время заседания Координационной платформы по украинскому экспорту Украина обвинила Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна, поскольку Варшава установила ветконтроль. Об этом рассказал дипломат Евросоюза в эфире радиостанции RMF FM.

«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — уточнил дипломат. Он рассказал, что Киев считает, будто ветеринарный контроль призван затормозить прохождение продукции на пограничных переходах, время простоя составляет до 12 дней.

До 15 сентября действовал запрет на ввоз зерновых и прочей сельскохозяйственной продукции с территории Украины, большинство европейских стран проголосовали за отмену этих ограничений в дальнейшем. Однако ряд стран, в их числе и Польша, предложили продлить эмбарго минимум до конца года.

12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. Он объяснил это заботой о благополучии прежде всего местных фермеров, а уже потом — об интересах Украины.