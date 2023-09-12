Премьер Польши выдвинул ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна

Моравецкий выдвинул ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседуя с журналистами, премьер отметил, что Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине. При этом он подчеркнул, что власти в первую очередь будут заботиться о благополучии фермеров.

«Поэтому я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка», — сказал он.

Ранее власти Польши пообещали не пускать украинское зерно на свой рынок вопреки ЕС. «Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — заверил премьер Польши.