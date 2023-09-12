Власти Польши пообещали не пускать украинское зерно на свой рынок вопреки ЕС

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не пустит украинское зерно на рынок

Варшава не пустит украинское зерно на рынок, несмотря на решение Европейского союза (ЕС). Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в соцсети Х (бывший Twitter).

«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он.

Ранее министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша продлит запрет на импорт зерна с Украины после истечения срока действия текущих ограничений Европейского союза (ЕС). «Мы убеждены, что ЕС колеблется и позволит продлить [нынешние ограничения], но если этого не произойдет, то мы будем действовать жестко, потому что это в интересах польских фермеров», — подчеркнул чиновник.