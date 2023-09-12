Bloomberg: Польша продлит запрет на импорт зерна с Украины

Польша продлит запрет на импорт зерна с Украины после истечения срока действия текущих ограничений Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство утвердит это решение 12 сентября, заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус. «Мы убеждены, что ЕС колеблется и позволит продлить [нынешние ограничения], но если этого не произойдет, то мы будем действовать жестко, потому что это в интересах польских фермеров», — заявил чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии из-за ввоза украинского зерна. «Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков независимо от решения Европейского союза», — заявил глава правительства.

Моравецкий добавил, что перед властями страны в приоритете защита интересов польских фермеров и их возможностей в сфере сельского хозяйства.