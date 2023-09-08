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17:01, 8 сентября 2023Мир

Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по Украине

Премьер Польши Моравецкий выдвинул ультиматум ЕК из-за ввоза украинского зерна

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии из-за ввоза украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков независимо от решения Европейского союза (ЕС)», — заявил глава правительства.

Моравецкий добавил, что перед властями страны в приоритете защита интересов польских фермеров и их возможностей в сфере сельского хозяйства. Он подчеркнул, что Варшава будет готова ввести собственный запрет на ввоз зерна, вне зависимости от мнения Брюсселя.

Глава правительства пояснил, что Польша не имеет ничего против транзита зерна и готова предоставить территорию для его провоза в другие страны ЕС.

Ранее стало известно, что Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, так как слишком большое количество импортного продовольствия дестабилизировало рынок в 2022 году. По мнению польской стороны, украинские власти пытаются воспользоваться открытостью границ и желанием помочь со стороны Евросоюза, чтобы войти на европейский рынок с продовольствием. Однако, по его мнению, это приведет к упадку мелких фермерских хозяйств Европы.

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    Максим Габриелян
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