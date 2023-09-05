В Польше пообещали продлить запрет на ввоз украинского зерна

Советник главы Польши Ардановский: мы продлим запрет на ввоз украинского зерна

Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, слишком большое количество импортного продовольствия дестабилизировало рынок в 2022 году. Об этом в эфире польского радио RMF 24 заявил советник президента Польши, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский.

15 сентября оканчивается срок действия запрета на ввоз украинского зерна, который ввела Еврокомиссия. Однако Польша и еще четыре страны требуют продлить это ограничение до конца 2023 года.

Ардановский пообещал, что и после 15 сентября запрет на ввоз зерна будет действовать. «Это ясная позиция премьера и правительства. [Зерно] не может въехать», — сказал он.

«Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось», — пообещал он.

Ардановский рассказал, что сейчас украинские власти пытаются воспользоваться открытостью границ и желанием помочь со стороны Евросоюза, чтобы войти на европейский рынок с продовольствием. Однако, по его мнению, это приведет к упадку мелких фермерских хозяйств Европы.

Советник президента Польши указал на то, что украинское зерно должно попадать в бедные страны, а не в Европу. Но захватить европейский рынок пытаются транснациональные корпорации, которые владеют миллионами гектаров земель на Украине, считает Ардановский.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина пообещала, что Киев не будет делать уступки Польше в вопросе экспорта зерна в Евросоюз и не позволит использовать себя в предвыборной кампании. По ее мнению, в Польше некоторые политические силы ведут борьбу за рейтинги, при этом не чураясь никаких методов.

