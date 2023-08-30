Украина отказалась от уступок Польше в вопросе экспорта зерна

Вице-премьер Украины Стефанишина: уступок Польше по экспорту зерна не будет

Киев не будет делать уступки Польше в вопросе экспорта зерна в Евросоюз и не позволит использовать себя в предвыборной кампании. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет «Укринформ».

Она высказала большую признательность польскому народу и польским властям, однако отметила, что «Украина ни при каких обстоятельствах не будет инструментом предвыборной кампании». По ее мнению, в Польше некоторые политические силы ведут борьбу за рейтинги, при этом не чураясь никаких методов.

«В этом торговом вопросе не будет уступок со стороны Украины. Мы не будем называть черное белым», — сказала Стефанишина.

Она заверила, что введенные Польшей, Словакией, Венгрией, Болгарией и Румынией торговые ограничения на импорт украинского зерна не продолжатся после 15 сентября. Стефанишина обосновала это тем, что аграрии этих стран получили финансовую помощь от властей.

Ранее в Варшаве заявили, что пять стран обратятся к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года. Это решение в МИД Украины назвали категорически неприемлемым.