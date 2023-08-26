МИД Украины назвал неприемлемым запрет ввоза зерна странами ЕС

МИД Украины назвал неприемлемым запрет ввоза зерна Польшей и другими странами

МИД Украины назвал категорически неприемлемым запрет ввоза украинского зерна до конца 2023 года Польшей, Румынией, Словакией, Болгарией и Венгрией. Об этом сказано в заявлении дипломатического ведомства.

В Киеве обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия просят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года. Также страны поддержали доплаты к транзиту украинского зерна через страны Евросоюза и требуют, чтобы в список таких продуктов можно было включать другие продукты, кроме зерна.

«Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской комиссии», — говорится в заявлении.

Намерения добавить в список запрещенной к ввозу продукции другие позиции, кроме зерна, «вызывают полное непонимание» в украинском МИД. «Такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — отметили в Киеве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжит блокировать поставки украинского зерна. 5 июня Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока.