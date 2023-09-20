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15:34, 20 сентября 2023Мир

Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

Премьер Польши раскритиковал обвинения Украины из-за ограничений поставок зерна

Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

«Что касается слов президента [Украины Владимира] Зеленского, могу сказать, что они очень не к месту», — так он прокомментировал обвинения со стороны Киева.

По его словам, если Украина будет эскалировать ситуацию, то Варшава ответит соответствующим образом и осуществит дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны.

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    Виктория Кондратьева
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