МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции»
МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе транзита зернаСюжетВывоз зерна с Украины:
Украина призвала «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе вывоза зерна в Евросоюз. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».
Николенко прокомментировал встречу украинского посла в Варшаве Василия Зварыча с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским. Киев считает неприемлемым односторонний запрет со стороны Польши на импорт зерна.
Он призвал Польшу откинуть эмоции и надеется, что предложения Киева станут основой для перевода диалога в конструктивное русло.
Также Николенко назвал некорректным сравнение Украины с тонущим человеком, которое использовал президент Польши Анджей Дуда.