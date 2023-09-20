МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе транзита зерна

Украина призвала «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе вывоза зерна в Евросоюз. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

Николенко прокомментировал встречу украинского посла в Варшаве Василия Зварыча с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским. Киев считает неприемлемым односторонний запрет со стороны Польши на импорт зерна.

Он призвал Польшу откинуть эмоции и надеется, что предложения Киева станут основой для перевода диалога в конструктивное русло.

Также Николенко назвал некорректным сравнение Украины с тонущим человеком, которое использовал президент Польши Анджей Дуда.