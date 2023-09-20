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17:31, 20 сентября 2023Бывший СССР

МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции»

МИД Украины призвал «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе транзита зерна
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Reuters

Украина призвала «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе вывоза зерна в Евросоюз. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

Николенко прокомментировал встречу украинского посла в Варшаве Василия Зварыча с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским. Киев считает неприемлемым односторонний запрет со стороны Польши на импорт зерна.

Он призвал Польшу откинуть эмоции и надеется, что предложения Киева станут основой для перевода диалога в конструктивное русло.

Также Николенко назвал некорректным сравнение Украины с тонущим человеком, которое использовал президент Польши Анджей Дуда.

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    Александр Слабиев
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