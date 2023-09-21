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03:30, 21 сентября 2023Россия

В России назвали Польшу главным врагом Украины

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Польша является главным врагом Украины
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что главным врагом Украины является Польша. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец», — сказал депутат. По его словам, Варшава давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции.

Шеремет считает, что Польша как никто другой заинтересована в ослаблении Украины. «Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — заявил он.

В среду, 20 сентября, сообщалось, что во время выступления на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно. «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — сказал политик в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу.

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    Марина Совина
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