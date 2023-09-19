Представитель правительства Мюллер: Польша не продлит помощь беженцам с Украины

Польша отказалась продлевать помощь украинским беженцам. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает портал Do Rzeczy.

Представитель польского правительства заявил, что льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, «не являются постоянными».

«Только на период продолжающегося вооруженного конфликта, и регламент просто истечет в начале следующего года», — сказал Мюллер.

Ранее замглавы МВД Польши Павел Шефернакер пожаловался на скупость Европейского союза. По его словам, 200 миллионов евро от ЕС, выделенных на помощь беженцам с Украины, очень мало. По словам Шефернакера, Варшава потратила на украинских беженцев во много раз больше средств, чем выделил ЕС.