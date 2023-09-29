В Польше заявили о неблагодарной политике Зеленского

Замглавы МИД Польши: Германия подтолкнула Киев к ухудшению отношений с Варшавой

Владимир Зеленский совершает серьезную стратегическую ошибку и создает напряженность не только с Варшавой, но и с польским обществом. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу Fronda.

По его мнению, виновником ухудшения отношения двух стран является Германия. «Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ все равно не исполнит», — сказал Мулярчик.

Замглавы МИД отметил, что поляки считают неблагодарной такую политику Зеленского. Он напомнил, что Варшава направила Киеву военную технику, 300 танков, боеприпасы, гуманитарную помощь и многое другое. «Зеленский не должен забывать об этом. Именно польское правительство решило направить Украине самое необходимое оборудование в тот момент, когда та больше всего нуждалась в помощи. Германия в это время предложила 5 тысяч шлемов», — подчеркнул Мулярчик.

Ранее Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава не виновата в появлении напряжения в отношениях с Киевом.