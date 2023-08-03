В Польше сочли Украину виновной в появлении напряжения между странами

Замглавы МИД Польши: Варшава не виновата в напряжении отношений с Киевом

Варшава не причастна к появлению напряжения в отношениях с Киевом. Такое мнение высказал замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик, его цитирует Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, украинского посла ранее вызвали для того, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между государствами.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился вызовом посла страны Бартоша Цихоцкого в МИД Украины и заявил, что Киев не имел на это права.

1 августа Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Пшидач заявил, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время.