Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений

Welt: Украине и Израилю придется бороться за поставки вооружений НАТО

Обозреватель издания Welt Кристоф Шильц предсказал, что Украине и Израилю придется бороться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов НАТО.

По его словам, страны альянса не хотят ставить под угрозу свою обороноспособность, а запасы у них не бесконечны и дороги. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах и системах противовоздушной обороны Iris-T и Patriot. В них остро нуждаются и Киев, и Иерусалим.

Шильц добавил, что в кулуарах НАТО уже активно осуждается вопрос конкуренции за ресурсы. «Отдать оружие можно только один раз», — отметил обозреватель.

Он заключил, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен сложившейся ситуацией, он решил лично попросить у стран Альянса увеличения поставок оружия.

Ранее испанское издание El Mundo заявило, что Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Журналисты также назвали его визит странным.

Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. В ходе мероприятия он попросил представителей западных оборонных ведомств о помощи Украине.

