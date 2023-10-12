В Испании назвали странным визит Зеленского на заседание НАТО

El Mundo: Зеленский боится поставки помощи США Израилю вместо Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Об этом написало издание El Mundo.

В материале прокомментировали визит Зеленского на заседание НАТО и подчеркнули, что он неожиданно прибыл в Брюссель. «Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», — отметили журналисты из Испании.

В публикации объяснили поездку политика тем, что он боится лишиться военных поставок США. В Киеве предполагают, что конфликт Израиля и Палестины привлечет внимание внешнеполитических ведомств всего мира, начиная с Вашингтона. Понимая эту угрозу, Зеленский приехал на саммит, чтобы обсудить вопросы помощи лично.

Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. Ранее он сетовал на то, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле.