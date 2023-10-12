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23:08, 12 октября 2023Мир

В Испании назвали странным визит Зеленского на заседание НАТО

El Mundo: Зеленский боится поставки помощи США Израилю вместо Украины
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил заседание министров обороны стран НАТО из страха, что США перестанут оказывать помощь стране. Об этом написало издание El Mundo.

В материале прокомментировали визит Зеленского на заседание НАТО и подчеркнули, что он неожиданно прибыл в Брюссель. «Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», — отметили журналисты из Испании.

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В публикации объяснили поездку политика тем, что он боится лишиться военных поставок США. В Киеве предполагают, что конфликт Израиля и Палестины привлечет внимание внешнеполитических ведомств всего мира, начиная с Вашингтона. Понимая эту угрозу, Зеленский приехал на саммит, чтобы обсудить вопросы помощи лично.

Вечером 10 октября Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бельгию, где 11 октября прошла встреча министров обороны стран НАТО. Ранее он сетовал на то, что внимание международного сообщества к украинскому конфликту может снизиться из-за ситуации в Израиле.

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    Марина Совина
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