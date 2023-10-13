В США заявили о ярости Украины из-за нерешительности Германии

Politico: колебания Шольца по поставкам Taurus вызывают ярость в Киеве

Нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок ракет дальнего действия Taurus Украине вызывает ярость в Киеве. Такое мнение приводится в материале американского издания Politico.

«Колебания канцлера Германии Олафа Шольца [насчет поставки ракет Taurus] приводят Киев в ярость, но у Берлина есть некоторые причины для осторожности», — заявил автор статьи. Он обратил внимание на то, что крылатые ракеты Украине уже поставили Франция и Великобритания.

С помощью Taurus можно наносить точные удары по инфраструктурным объектам, что и будет делать Украина, например, для того, чтобы разрушить Крымский мост. По мнению автора, именно по этой причине Шольц не хочет отправлять ракеты Киеву. Он напомнил, что канцлер придерживается мнения о том, что если немецкая ракета разрушит мост, то это станет эскалацией военного конфликта. Он также привел слова Шольца о том, что его обязанность как главы государства заключается в том, чтобы Германия не стала участницей конфликта.

Ранее в ФРГ отреагировали отказом на требование Киева поставить им ракеты Taurus. Шольц заявил, что теоретически допускает такой сценарий в будущем, но считает его маловероятным. Позднее он также отметил, что немецкие солдаты не смогут осуществлять техническое обслуживание Taurus ни на Украине, ни вне ее территорий.