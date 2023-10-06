Шольц ответил на вопрос об условиях для поставок Taurus Украине

Шольц: военные Германии не смогли бы обслуживать Taurus ни на Украине, ни вне ее

Немецкие военные не могли бы участвовать в обслуживании ракет дальнего действия Taurus ни на Украине, ни вне ее территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос об условиях для поставок этих вооружений Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно», — сказал Шольц на полях неформального саммита европейских лидеров в Гранаде. Его речь транслировал телеканал Phoenix.

Ранее власти ФРГ отреагировали отказом на требование Украины поставить ракеты Taurus в ближайшее время. Сообщается, что Шольц теоретически допускает такой сценарий в будущем, но поставка считается крайне маловероятной.

При этом, как писала The New York Times, на Германию и конкретно канцлера Шольца нарастает давление в вопросе поставок ракет Taurus из-за обеспокоенности западных держав медленным продвижением и неудачами контрнаступления Вооруженных сил Украины.