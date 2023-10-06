Стало известно о давлении на Германию в вопросе поставок ракет Taurus

NYT: на Шольца нарастает давление в вопросе поставок Taurus из-за неудач ВСУ

На Германию и конкретно канцлера страны Олафа Шольца нарастает давление в вопросе поставок ракет Taurus из-за обеспокоенности западных держав медленным продвижением и неудачами контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times (NYT).

США не сделали публичных заявлений об отправке ракет ATACMS, чтобы дать Украине импульс в контрнаступлении против российских сил. Однако европейские чиновники и эксперты по безопасности считают, что, когда США в ближайшее время объявят об этом, давление на Шольца в вопросе поставок ракет Taurus на Украину возрастет.

«Он находится под сильным давлением и, возможно, захочет прекратить эту дискуссию. (...) Но, если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда возможно», — заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

В свою очередь, представитель правительства Германии сообщил, что позиция Шольца в последние месяцы остается неизменной и никакого решения об отправке дальнобойных ракет принято не было. Как сообщает издание, и Берлин, и Вашингтон сомневаются в решении отправлять ракеты большой дальности ВСУ, чтобы избежать эскалации конфликта в случае их использования для нанесения ударов по территории России.

Однако Шольц не спешит принимать решение о поставках и из-за обеспокоенности правительства Германии тем, что Россия может перепроектировать ракету Taurus и разработать способы противодействия ей, если ее компоненты будут собраны на поле боя.

Ранее власти ФРГ отреагировали отказом на требование Украины поставить ракеты Taurus в ближайшее время. Сообщается, что Шольц теоретически допускает такой сценарий в будущем, но поставка считается крайне маловероятной.